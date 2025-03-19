Deretan Film Seru Big Movies Platinum Back To Back di GTV

JAKARTA - Ada sederet film seru dalam Big Movies Platinum Back to Back yang akan membuat malam Anda lebih berkesan. GTV akan menayangkan dua film aksi super keren, setiap hari, mulai pukul 20.45 WIB.

Malam ini (19/3/2025), ada The Expendables 2 yang akan menyuguhkan aksi mematikan penuh ledakan dan tembakan dari Sylvester Stallone hingga Jason Statham. Tak sekadar pertempuran biasa, film ini tentang balas dendam yang penuh aksi.

Pada Kamis (20/3/2025), ada film Wu Shen Zhao Zilong (God of War, Zhao Yun) yang bercerita tentang kisah sang jenderal legendaris yang bertarung dengan strategi brilian di era Tiga Kerajaan. Film ini penuh pertarungan seru dan heroisme epik.

Setelahnya, ada film Underworld: Rise of the Lycans yang akan menyuguhkan peperangan antara vampir dan manusia serigala. Film yang dirilis pada 2009 ini akan menghadirkan banyak adegan brutal penuh intrik berbahaya.

Pada Jumat (21/3/2025), waktunya masuk ke dunia ilusi dan misteri lewat film The Great Magician. Film ini bakal membawa Anda ke era awal abad 20 di mana China penuh intrik politik dan pertempuran seru.