GTV Temani Sore dengan Aksi Shaun si Domba Lucu yang Usil

JAKARTA - GTV akan menemani sore Anda dengan menghadirkan Shaun the Sheep si domba lucu yang cerdas dan usil. Banyak ide-ide absurd darinya yang akan membuat Anda tertawa.

Dari mengerjai Bitzer si anjing penjaga, kabur dari kejaran tetani, hingga melakukan kekacauan kreatif bersama gengnya. Yang pasti, tak ada hari tanpa kehebohan Shaun dan teman-temannya.

Anda bisa mengikuti serunya musim panas di Peternakan Mossy Bottom yang berubah jadi sauna! Ikut Shaun dengan idenya membuat kolam renang darurat. Atau, ikut Timmy menemukan patung naga tua yang katanya punya kekuatan ajaib.

Tenang, belum cukup. Anda juga bisa ikut Shaun beraksi sebagai penjaga kedamaian. Tapi kira-kira dia bisa enggak ya menjaga kedamaian atau malah membuat peternakan semakin kacau?

Dijamin enggak bakal bosan deh. Karena banyak cerita-cerita lucu Shaun the Sheep yang bisa Anda tonton setiap hari di GTV, setiap hari pukul 15.00 WIB. Pastikan sore Anda lebih berwarna bersama Shaun.