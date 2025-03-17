Advertisement
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 85

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |16:05 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 85
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 85. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 85 bercerita tentang Angel yang berusaha menghibur Arini dengan mengajaknya trekking ke kawasan pegunungan.

Arini menerima ajakan Angel tersebut, namun sepanjang perjalanan itu dia malah teringat pada suaminya, Lingga. Dia mengenang kembali janji-janji mereka yang belum terwujud.

Di lain pihak, Mulyono terlihat tak mampu menahan emosinya ketika melihat Emil dan langsung melayangkan bogem mentah ke wajahnya. Emil yang pasrah hanya bisa diam dengan aksi tersebut.

Sementara itu, Lingga juga masih belum bisa menghapus jejak Arini sepenuhnya dari hidupnya. Ia masih terus terbayang-bayang dengan sosok istrinya tersebut.

Lalu apakah Lingga akan berusaha memperbaiki rumah tangganya bersama Arini? Simak sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 20.30 WIB.**

