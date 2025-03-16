Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 251

JAKARTA - Yasmin dan Romeo mengalami kejutan besar saat Dokter Irwan mengonfirmasi bahwa Yasmin sedang hamil. Awalnya, Yasmin tidak percaya karena sebelumnya dokter pernah mengatakan bahwa ia sulit memiliki anak lagi setelah salah satu ovariumnya diangkat. Romeo yang sangat bahagia langsung menangis haru.

Di tempat lain, konflik semakin memanas di keluarga Ajeng. Galang tiba-tiba muncul di rumah Ajeng dan dengan kasar memaksa Ajeng menyerahkan uang tunai dalam jumlah besar. Dengan ancaman senjata, Ajeng terpaksa menyerahkan segepok uang, tetapi Galang masih merasa kurang dan terus meminta tambahan.



Sementara itu, Alysa tanpa sengaja bertemu dengan Galang dan langsung meledak dalam kemarahan. Saat Alysa mencoba menahan Galang agar tidak kabur, Galang dengan kasar mendorongnya hingga Alysa jatuh dan kepalanya membentur batu. Alysa pun pingsan, membuat Ajeng dan Atun panik.

Apakah Alysa selamat dari perbuatan Galang? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)