Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 251

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |14:33 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 251
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin episode 251. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Yasmin dan Romeo mengalami kejutan besar saat Dokter Irwan mengonfirmasi bahwa Yasmin sedang hamil. Awalnya, Yasmin tidak percaya karena sebelumnya dokter pernah mengatakan bahwa ia sulit memiliki anak lagi setelah salah satu ovariumnya diangkat. Romeo yang sangat bahagia langsung menangis haru.

Di tempat lain, konflik semakin memanas di keluarga Ajeng. Galang tiba-tiba muncul di rumah Ajeng dan dengan kasar memaksa Ajeng menyerahkan uang tunai dalam jumlah besar. Dengan ancaman senjata, Ajeng terpaksa menyerahkan segepok uang, tetapi Galang masih merasa kurang dan terus meminta tambahan.

Sementara itu, Alysa tanpa sengaja bertemu dengan Galang dan langsung meledak dalam kemarahan. Saat Alysa mencoba menahan Galang agar tidak kabur, Galang dengan kasar mendorongnya hingga Alysa jatuh dan kepalanya membentur batu. Alysa pun pingsan, membuat Ajeng dan Atun panik.

Apakah Alysa selamat dari perbuatan Galang? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190900//saksikan_laga_laga_menarik_bundesliga_2025_2026_di_rcti-MvuD_large.jpg
Live di RCTI! Jadwal Siaran langsung Derby Borussia di Bundesliga 2025-2026, Kevin Diks Siap Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190649//dahsyatnya_meet_and_greet-RXEL_large.jpg
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Kembali Hadir Di Dahsyatnya Meet and Greet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190492//kau_ditakdirkan_untukku-vylE_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 233A: Alisha Putar Otak untuk Kabur dari Anak Buah Cakra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190484//cinta_sepenuh_jiwa-0fAH_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 77: Julian Berencana Nyatakan Perasaannya Pada Lala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190451//terbelenggu_rindu-V9Qr_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 450: Diprovokasi, Yuniar Selidiki Amira dan Biru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement