Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 28

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |15:13 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 28
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 28. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 28 bercerita tentang Andra dan Jannah yang menjenguk Kasih. Andra membawakan buku cerita untuk Kasih, namun Jannah menjelaskan kalau temannya itu tidak bisa membaca. 

Hal itu membuat Andra kaget dan menganggap Charly berbohong. Pasalnya, beberapa waktu lalu, pria itu sesumbar mengatakan jika Kasih sekolah. Andra pun akhirnya membacakan cerita dalam buku itu untuk Kasih. 

Di sini Jannah cemburu melihat kedekatan Kasih dengan Andra. Sesampainya di rumah, Jannah menceritakan kejadian di rumah sakit pada Nabila. Perempuan itu kaget saat tahu Andra membacakan cerita untuk Kasih.

Mendengar cerita Jannah, Nabila pun protes pada Andra. Pria itu kemudian mencoba menenangkan Nabila yang sedang emosi. Namun Nabila malah menyindirnya dengan mengatakan Andra seharusnya mengadopsi Kasih.

Atas sindiran Nabila itu, Andra pun berpikir untuk mengadopsi Kasih. Charly kaget tapi mau tidak mau mulai menyiapkan berkasnya. Charly juga menceritakan pada Nurmala perihal niatan Andra yang akan mengadopsi Kasih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement