Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 28

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 28 bercerita tentang Andra dan Jannah yang menjenguk Kasih. Andra membawakan buku cerita untuk Kasih, namun Jannah menjelaskan kalau temannya itu tidak bisa membaca.

Hal itu membuat Andra kaget dan menganggap Charly berbohong. Pasalnya, beberapa waktu lalu, pria itu sesumbar mengatakan jika Kasih sekolah. Andra pun akhirnya membacakan cerita dalam buku itu untuk Kasih.

Di sini Jannah cemburu melihat kedekatan Kasih dengan Andra. Sesampainya di rumah, Jannah menceritakan kejadian di rumah sakit pada Nabila. Perempuan itu kaget saat tahu Andra membacakan cerita untuk Kasih.

Mendengar cerita Jannah, Nabila pun protes pada Andra. Pria itu kemudian mencoba menenangkan Nabila yang sedang emosi. Namun Nabila malah menyindirnya dengan mengatakan Andra seharusnya mengadopsi Kasih.

Atas sindiran Nabila itu, Andra pun berpikir untuk mengadopsi Kasih. Charly kaget tapi mau tidak mau mulai menyiapkan berkasnya. Charly juga menceritakan pada Nurmala perihal niatan Andra yang akan mengadopsi Kasih.