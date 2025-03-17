Advertisement
Sinopsis Film Colombiana, Misi Balas Dendam Seorang Pembunuh Bayaran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |18:02 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Colombiana akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Colombiana adalah film aksi thriller berbahasa Inggris yang dirilis pada 2011. 

Film ini ditulis bersama dan diproduksi oleh Luc Besson serta disutradarai oleh Olivier Megaton. Zoe Saldaña berperan sebagai tokoh utama, didukung oleh Michael Vartan, Cliff Curtis, Lennie James, Callum Blue, dan Jordi Mollà.

Film ini mengisahkan Cataleya, seorang gadis berusia sembilan tahun yang kehilangan keluarganya akibat ulah seorang gembong narkoba. Lima belas tahun kemudian, ia tumbuh menjadi seorang pembunuh bayaran yang bertekad untuk membalas dendam.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 28% dari 106 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 4,9/10.

Pada 1992 di Bogotá, Kolombia, seorang gembong narkoba bernama Don Luis Sandoval memerintahkan anak buahnya, Marco, untuk membunuh Fabio Restrepo beserta keluarganya. Fabio adalah salah satu anggota kartelnya yang berusaha keluar dari dunia kejahatan narkoba.

Sebelum tewas, Fabio memberikan putrinya, Cataleya, sebuah kartu memori berisi data penting mengenai bisnis Don Luis. Ia mengatakan bahwa kartu itu adalah "paspor" Cataleya. Fabio juga memberi alamat pamannya, Emilio, yang tinggal di Chicago, Amerika Serikat, untuk melindungi Cataleya. Selain itu, ia menyerahkan kalung berbentuk bunga cataleya milik ibunya sebagai kenang-kenangan.

Setelah orang tuanya dibunuh, Cataleya berhasil melarikan diri ke Kedutaan Besar Amerika Serikat dan menyerahkan kartu memorinya sebagai jaminan untuk mendapatkan suaka ke Amerika. Meski pihak berwenang berusaha memasukkannya ke dalam sistem asuh, Cataleya berhasil menemukan Emilio di Chicago dan memintanya untuk melatihnya menjadi seorang pembunuh bayaran.

Lima belas tahun berlalu, Cataleya kini telah menjadi pembunuh bayaran ulung. Emilio berperan sebagai perantara yang memberikannya berbagai kontrak pembunuhan. Dalam setiap aksinya, ia selalu meninggalkan tanda khas—bunga cataleya—sebagai pesan untuk menarik perhatian Don Luis agar bisa membalas dendam.

Namun, Emilio yang menyadari bahaya dari misi pribadi Cataleya memintanya untuk berhenti karena bisa membahayakan nyawa keluarganya. Cataleya, yang dibutakan oleh amarah, menolak permintaan itu dan tetap melanjutkan rencananya.

Di sisi lain, Cataleya menjalin hubungan dengan seorang pria Amerika bernama Danny Delanay. Suatu malam, Danny tanpa sengaja mengambil foto Cataleya saat tidur dan menunjukkannya kepada temannya. Teman Danny kemudian melakukan pemeriksaan latar belakang yang akhirnya memicu alarm di FBI.

Sementara itu, Agen FBI James Ross telah lama menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan misterius yang selalu meninggalkan tanda bunga cataleya. Ketika FBI mendapatkan identitas Cataleya melalui foto yang ditelusuri, Ross langsung mengeluarkan perintah penangkapan. Namun, Cataleya berhasil melarikan diri dan berusaha menghubungi Emilio.

 

