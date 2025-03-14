Sinopsis Film Mickey 17, Kolaborasi Apik Robert Pattinson dan Bong Joon Ho

JAKARTA - Robert Pattinson kembali menghiasi layar lebar melalui aktingnya di film fiksi ilmiah berjudul Mickey 17. Film yang disutradarai Bong Joon-Ho diyakini bakal memberikan tontonan menarik seperti film Parasite yang sebelumnya digarap olehnya.

Mickey 17 sendiri sudah tayang di bioskop sejak 7 Maret 2025 di seluruh Indonesia. Benar saja, film ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, bukan hanya karena akting dari Robert Pattinson yang apik, tapi juga ceritanya yang menarik.

Sinopsis Film Mickey 17

Film ini mengisahkan tentang Mickey Barnes (Robert Pattinson), seorang pria yang tengah mengalami kesulitan finansial. Bersama sahabatnya, Timo (Steve Yeun), mereka berupaya mencari kehidupan yang lebih baik.

Mickey akhirnya memilih menjadi Expendable, seseorang yang bertugas untuk dikorbankan demi kepentingan umat manusia. Tugas Mickey adalah melakukan perjalanan ke planet es bernama Niflheim, tempat makhluk asing bernama Creepers tinggal.

Di sini hal unik terjadi. Setiap kali Mickey mati, tubuh dan memorinya akan diregenerasi dalam kloningan baru. Hingga suatu hari, Mickey 17, yang seharusnya sudah mati, justri bertemu dengan Mickey 18, yang merupakan kloningan barunya.

Keberadaan lebih dari satu klon dilarang keras, dan hal ini memicu konflik besar yang semakin diperburuk oleh ancaman dari Kenneth Marshall, seorang diktator yang memimpin kolonisasi manusia di Niflheim. Bersama Timo, Mickey harus menghadapi tantangan yang mengancam keselamatan mereka.