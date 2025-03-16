Advertisement
Luna Maya Tampil Tanpa Busana di Poster Film Gundik

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |05:31 WIB
JAKARTA - Luna Maya kembali hadir sebagai bintang utama dalam film horor terbaru berjudul Gundik. Film yang disutradarai oleh Anggy Umbara ini menghadirkan kombinasi unik antara horor, heist, thriller, dan komedi, menjadikannya sajian yang berbeda dari film horor kebanyakan.

Sebelum penayangannya, film ini sudah menarik perhatian lewat teaser poster yang menampilkan Luna Maya dalam adegan berani. Dalam poster pertama, Luna terlihat berada di dalam bak mandi besar tanpa busana, dengan punggungnya terlihat jelas.

Namun, poster tersebut tidak lolos sensor untuk kategori Semua Umur, sehingga hanya bisa digunakan sebagai materi promosi di media sosial.

Potret Luna Maya Tanpa Busana di Poster Film Gundik
Potret Luna Maya Tanpa Busana di Poster Film Gundik

"Poster yang itu sebenarnya sudah disiapkan, tapi ternyata tidak tembus di Lembaga Sensor Film (LSF). Lolos, tapi untuk kategori 21+. Akhirnya, kami revisi dan buat poster lain," ujar Anggy Umbara saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2025).

Sebagai pengganti, tim produksi merilis teaser poster kedua yang tetap menampilkan Luna Maya dalam bak mandi, tetapi kali ini tubuhnya diselimuti kain merah dan bertabur bunga-bunga, menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya serta bak mandi tersebut.

Menariknya, poster kedua yang awalnya hanya dibuat untuk penayangan internasional dan festival film, justru lolos sensor LSF untuk kategori Semua Umur.

"Yang saya heran justru poster kedua ini yang lolos LSF untuk semua umur. Awalnya, ini poster untuk pasar internasional, tapi akhirnya dipilih untuk teaser poster baru," kata Anggy.

Luna Maya sendiri mengaku terkejut ketika melihat adegan tersebut dijadikan teaser poster. Namun, setelah melihatnya lebih lama, ia menyadari bahwa poster ini mampu memancing rasa penasaran penonton.

"Awalnya aku kaget dan berpikir, 'kok jadinya ini?' Tapi setelah melihat lebih lama, aku jadi paham kalau poster ini memang bikin orang bertanya-tanya tentang filmnya. Ada unsur bisnis, eksotisme, tapi bukan eksotis yang ke arah erotis, melainkan lebih ke arah mistis dan misterius," ungkap Luna Maya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
