Cerita Luna Maya Terlibat di Film Gundik yang Bergenre Horor Heist

JAKARTA - Sutradara Anggy Umbara menghadirkan Gundik, sebuah film bergenre horor heist yang menawarkan pengalaman sinematik unik dan berbeda dari film horor pada umumnya.

Dibintangi oleh deretan aktor papan atas seperti Luna Maya, Maxime Bouttier, dan Ratu Sofya, "Gundik" memadukan elemen horor yang mencekam dengan aksi pencurian yang cerdas dan penuh intrik.

Film ini menjanjikan ketegangan, alur cerita yang menegangkan, serta plot twist yang akan membuat penonton terpaku. Meskipun jadwal tayang resminya masih dirahasiakan, "Gundik" telah menarik perhatian publik berkat premisnya yang unik.

Film ini mengisahkan sekelompok perampok yang terjebak di sebuah tempat angker. Di sana, mereka harus menghadapi misteri masa lalu yang mulai menghantui dan mengancam keselamatan jiwa mereka.