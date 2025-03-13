Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 81

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 81
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 81. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 81 bercerita tentang Arini yang semakin merasa kehilangan arah. Dia akhirnya memutuskan menemui Emil di apartemennya untuk meminta penjelasan.

Ia meluapkan kemarahannya dengan menampar dan memukuli Emil, menuntut jawaban atas kehancuran rumah tangganya. Emil terkejut melihat betapa hancurnya Arini dan mulai merasa bersalah atas tindakannya.

Arini yang terlalu emosional akhirnya pingsan. Angel yang sejak awal menemani Arini pun segera membawanya pergi. Pertengkaran Arini dan Emil itu ternyata juga dilihat oleh Jaka yang memberitahunya pada Ajeng.

Di sisi lain, Emil yang mulai merasakan beban dari perbuatannya kembali ke apartemen dengan perasaan kacau. Dia bahkan meluapkan emosinya dengan menghancurkan cermin di kamar mandi.
 
Arini akhirnya menemui psikolog Elvira untuk membantunya menghadapi traumanya. Di rumah sakit, kondisi Aditya masih kritis dan harus segera menjalani tindakan medis. Bagaimana kondisi Aditya? 

Apa yang akan dilakukan Emil setelah menyadari perbuatannya? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.45 WIB.**

Telusuri berita celebrity lainnya
