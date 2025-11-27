Dahsyat Spektakuler Hadir di Indramayu: Dua Hari Non Stop!

JAKARTA - Akhir pekan ini, Indramayu bersiap menjadi pusat perhatian nasional. Acara hiburan terbesar dari RCTI, Dahsyat Spektakuler, hadir secara langsung di kota mangga tercinta. Selama dua hari berturut-turut—Sabtu dan Minggu, 29-30 November 2025 mulai pukul 07.00, Alun-alun Indramayu akan disulap menjadi panggung rakyat yang spektakuler dan penuh kejutan.

Tak hanya menghadirkan konser musik, Dahsyat Spektakuler di Indramayu akan menggabungkan unsur hiburan modern dengan nuansa lokal. Sejak pagi hari, pengunjung akan disambut dengan beragam kegiatan seru. Ada zumba massal yang akan membakar semangat di pagi hari, pertunjukan musik artis papan atas, parade budaya, hingga berbagai lomba dan permaianan seru, semuanya dikemas dalam satu helatan yang dijamin menggugah semangat dan tawa seluruh keluarga. Warga Indramayu juga bisa mendapatkan hadiah uang belanja serta doorprize HP dan Sepeda Listrik!

Sederet artis top Indonesia pun dipastikan hadir dan akan menggetarkan panggung Indramayu. Di antaranya ST12 feat Aris, Leona Zhen, Gilga Sahid, Mala Agatha, Charly Van Houten, Restu Van Houten, Nella Kharisma, hingga Dike Sabrina. Kehadiran mereka bukan hanya akan memanjakan para penonton di lokasi, tetapi juga akan disiarkan secara langsung melalui layar kaca RCTI.

Semakin meriah, acara ini juga menghadirkan para bintang sinetron kesayangan pemirsa. Ibrahim Risyad, Arifin Putra, Ranty Maria, Marcel Chandrawinata, Laura Theux

serta Kenny Austin akan tampil menyapa penggemar, bahkan ikut berbaur dalam berbagai kegiatan seru bersama warga Indramayu. Tak ketinggalan Fajar MCI pun juga ikut memeriahkan acara ini.

Acara dipandu oleh para host dengan energi yang Spektakuler seperti Indra Herlambang, Ghea Youbi, Fajar Sadboy dan tentu saja Happy Asmara yang kali ini tak hanya bernyanyi tapi juga menjadi bagian dari pembawa acara.