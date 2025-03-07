Advertisement
Deretan Program Spesial RCTI Temani Penonton Selama Ramadan dari Sahur hingga Berbuka Puasa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |18:40 WIB
Deretan Program Spesial RCTI Temani Penonton Selama Ramadan dari Sahur hingga Berbuka Puasa. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI menyuguhkan beragam program spesial di bulan Ramadan. Dari sahur hingga waktu berbuka puasa. Berbagai tayangan menarik disiapkan untuk memeriahkan bulan penuh berkah. 

Program pertama yang hadir di pagi hari adalah sinetron Tangan di Atas, yang dibintangi Surya Saputra, Randy Martin, dan Armando Jordi. Mengisahkan warga Sukamakmur yang kaya raya lewat bisnis jasa mendoakan orang lain.

Mereka tergabung dalam sebuah paguyuban dengan prinsip 'GA TIGA' alias Ga Bohong, Ga Kriminal, Ga Emosian. Keseruan kisah mereka bisa disaksikan setiap hari pukul 02.00 WIB selama Ramadan.

Kemudian, di pagi menjelang siang, hadir drama Romansa Kampung Dangdut yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Drama ini mengisahkan Galuh Kejora, seorang putri penyanyi dangdut yang dijodohkan dengan Raka, anak kepala desa.

Cerita cinta mereka yang penuh dengan rintangan akan menemani pemirsa setiap hari pada pukul 04.30 WIB selama bulan Ramadan. Siang harinya, pemirsa akan disuguhkan oleh Hafiz Indonesia, kompetisi penghafal Al-Qur'an pertama dan terlama di televisi.

1 2 3
