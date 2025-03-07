Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang

Biodata dan Agama Arbani Yasiz, yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang (Foto: IG Arbani)

JAKARTA - Arbani Yasiz membagikan momen bahagia usai melamar sang kekasih, Raissa Ramadhani. Biodata dan agama Arbani Yasiz pun membuat penasaran publik.

Dilansir dari berbagai sumber Jum'at (7/3/2025), Arbani Yasiz dikenal sebagai seorang aktor, penyanyi, sekaligus model yang lahir di Jakarta pada 15 Oktober 1994.

Punya paras baby face, Arbani bahkan masih sering mendapat peran sebagai seorang remaja meski usianya sudah menginjak 29 tahun.

Arbani Yasiz juga kerap dikira berdarah Timur Tengah karena namanya yang ke arab-araban. Namun ia merupakan pria asli Indonesia keturunan Medan dan Palembang.

Perjalanan Karier

Arbani memulai kariernya di dunia hiburan sebagai seorang model. Pada 2012, pria yang akrab disapa Bani ini sukses menjadi juara kedua Coverboy majalah Aneka Yess!. Kemudian di tahun yang sama, ia mulai berakting dengan membintangi FTV berjudul Pengkhianat Anak Yatim.

Pada 2013, Bani membintangi sinetron berjudul Cinta yang Sama. Namanya pun makin melejit ketika berperan sebagai Roman Arbani di sinetron Roman Picisan.

Arbani juga membintangi banyak judul film layar lebar seperti Rompis, Titus: Mystery of The Enygma, Ranah 3 Warna, Ancika: Dia yang Bersamaku 1995, 4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik, Pabrik Gula dan masih banyak lagi.

Perjalanan Cinta

Sebelum menjalin kasih dengan Raissa, Arbani pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita cantik seperti Tazkia Safira, Syahra Larez, dan Raissa Ramadhani.

Pada 2021, Arbani dan Raissa pun berpacaran hingga melakukan lamaran di Jepang baru-baru ini.