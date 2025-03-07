Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |19:14 WIB
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
Biodata dan Agama Arbani Yasiz, yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang (Foto: IG Arbani)
A
A
A

JAKARTA - Arbani Yasiz membagikan momen bahagia usai melamar sang kekasih, Raissa Ramadhani. Biodata dan agama Arbani Yasiz pun membuat penasaran publik. 

Dilansir dari berbagai sumber Jum'at (7/3/2025), Arbani Yasiz dikenal sebagai seorang aktor, penyanyi, sekaligus model yang lahir di Jakarta pada 15 Oktober 1994. 

Punya paras baby face, Arbani bahkan masih sering mendapat peran sebagai seorang remaja meski usianya sudah menginjak 29 tahun. 

Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang

Arbani Yasiz juga kerap dikira berdarah Timur Tengah karena namanya yang ke arab-araban. Namun ia merupakan pria asli Indonesia keturunan Medan dan Palembang. 

Perjalanan Karier 

Arbani memulai kariernya di dunia hiburan sebagai seorang model. Pada 2012, pria yang akrab disapa Bani ini sukses menjadi juara kedua Coverboy majalah Aneka Yess!. Kemudian di tahun yang sama, ia mulai berakting dengan membintangi FTV berjudul Pengkhianat Anak Yatim.

Pada 2013, Bani membintangi sinetron berjudul Cinta yang Sama. Namanya pun makin melejit ketika berperan sebagai Roman Arbani di sinetron Roman Picisan.

Arbani juga membintangi banyak judul film layar lebar seperti Rompis, Titus: Mystery of The Enygma, Ranah 3 Warna, Ancika: Dia yang Bersamaku 1995, 4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik, Pabrik Gula dan masih banyak lagi.

Perjalanan Cinta 

Sebelum menjalin kasih dengan Raissa, Arbani pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita cantik seperti Tazkia Safira, Syahra Larez, dan Raissa Ramadhani. 

Pada 2021, Arbani dan Raissa pun berpacaran hingga melakukan lamaran di Jepang baru-baru ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030/arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121675/arbani_yasiz-SOh8_large.jpg
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121187/arbani_yasiz_dan_raissa_ramadhani-DxEa_large.jpg
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121180/arbani_yasiz-3mew_large.jpg
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120205/arbani_yasiz-E1gH_large.jpg
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement