Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang

Arbani Yasiz punya dua alasan melamar Raissa Ramadhani di Jepang. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz mengungkap alasannya melamar sang kekasih, Raissa Ramadhani, di Jepang, pada 6 Maret silam. Dia mengaku, ada dua alasan memilih Negeri Sakura sebagai tempatnya melamar sang kekasih.

Pertama, Arbani memang sangat menyukai Jepang. Bahkan dia menjadikan negara tersebut sebagai salah satu destinasi liburan favoritnya. Kedua, dia terinspirasi dari anime.

“Jadi, aku melamar Raissa itu di Gokuse, Tokyo. Di sana, memang sungai-sungai yang kayak di anime gitu. Bagi yang suka anime pasti tahu kalau Jepang identik dengan sungai-sungai gitu,” ujarnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025).

Bintang film Pabrik Gula itu mengaku, persiapan pernikahannya dengan pelantun Seribu Pelukan tersebut sudah mencapai 70 persen. Yang pasti, hari bahagia mereka akan digelar pada tahun ini.

“Kalau soal konsep, maaf, belum boleh dispill. Nanti saya dimarahin sama Raissa,” ujarnya sambil tertawa.

Arbani menambahkan, keinginannya menikah bukan karena desakan keluarga. Dia merasa, di usia 30 tahun sudah saatnya membawa hubungannya bersama sang kekasih ke jenjang pernikahan.

Alasan Arbani Yasiz Lamar Raissa Ramadhani di Jepang. (Foto: Instagram/@arbaniyasiz)

“Ya merasa sudah saatnya saja. Kami juga sudah merasa nyaman, cocok, dan saling cinta. Ya sudah, mau apalagi?” tuturnya.

Arbani Yasiz mengunggah momen romantis dirinya melamar Raissa Ramadhani lewat Instagram, pada 6 Maret silam. Dalam foto unggahannya, sang aktor tampak berlutut dan menyematkan cincin ke jari manis Raissa.