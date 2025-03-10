Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |20:34 WIB
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
Arbani Yasiz punya dua alasan melamar Raissa Ramadhani di Jepang. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz mengungkap alasannya melamar sang kekasih, Raissa Ramadhani, di Jepang, pada 6 Maret silam. Dia mengaku, ada dua alasan memilih Negeri Sakura sebagai tempatnya melamar sang kekasih.

Pertama, Arbani memang sangat menyukai Jepang. Bahkan dia menjadikan negara tersebut sebagai salah satu destinasi liburan favoritnya. Kedua, dia terinspirasi dari anime.

“Jadi, aku melamar Raissa itu di Gokuse, Tokyo. Di sana, memang sungai-sungai yang kayak di anime gitu. Bagi yang suka anime pasti tahu kalau Jepang identik dengan sungai-sungai gitu,” ujarnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025).

Bintang film Pabrik Gula itu mengaku, persiapan pernikahannya dengan pelantun Seribu Pelukan tersebut sudah mencapai 70 persen. Yang pasti, hari bahagia mereka akan digelar pada tahun ini.

“Kalau soal konsep, maaf, belum boleh dispill. Nanti saya dimarahin sama Raissa,” ujarnya sambil tertawa.

Arbani menambahkan, keinginannya menikah bukan karena desakan keluarga. Dia merasa, di usia 30 tahun sudah saatnya membawa hubungannya bersama sang kekasih ke jenjang pernikahan.

Arbani Yasiz. (IG)
Alasan Arbani Yasiz Lamar Raissa Ramadhani di Jepang. (Foto: Instagram/@arbaniyasiz)

“Ya merasa sudah saatnya saja. Kami juga sudah merasa nyaman, cocok, dan saling cinta. Ya sudah, mau apalagi?” tuturnya.

Arbani Yasiz mengunggah momen romantis dirinya melamar Raissa Ramadhani lewat Instagram, pada 6 Maret silam. Dalam foto unggahannya, sang aktor tampak berlutut dan menyematkan cincin ke jari manis Raissa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030/arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121675/arbani_yasiz-SOh8_large.jpg
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121187/arbani_yasiz_dan_raissa_ramadhani-DxEa_large.jpg
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120422/arbani_yasiz-aMPd_large.jpg
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120205/arbani_yasiz-E1gH_large.jpg
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement