Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani

JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz resmi melamar kekasihnya, Raissa Ramadhani. Momen bahagia itu dibagikan langsung sang aktor melalui unggahan di Instagramnya.

Dalam postingan itu, bintang film Pabrik Gula tersebut terlihat berlutut sambil memberikan cincin kepada Raissa sebagai tanda pengikat cintanya.

Senyum bahagia Raissa juga terpancar jelas ketika dirinya melihat Arbani berlutut sambil memberikan cincin tersebut.

Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani

Momen mereka makin romantis ketika berpelukan usao cincin itu melingkar di jari manis sang penyanyi.

"Terkunci seumur hidup," tulis Arbani Yasiz dikutip Jumat (7/3/2025).

Unggahan itu sontak menjadi sorotan netizen. Banyak yang tak menyangka dengan lamaran tersebut.