Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |10:16 WIB
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani (Foto: IG Raissa)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz resmi melamar kekasihnya, Raissa Ramadhani. Momen bahagia itu dibagikan langsung sang aktor melalui unggahan di Instagramnya. 

Dalam postingan itu, bintang film Pabrik Gula tersebut terlihat berlutut sambil memberikan cincin kepada Raissa sebagai tanda pengikat cintanya. 

Senyum bahagia Raissa juga terpancar jelas ketika dirinya melihat Arbani berlutut sambil memberikan cincin tersebut. 

Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani

Momen mereka makin romantis ketika berpelukan usao cincin itu melingkar di jari manis sang penyanyi. 

"Terkunci seumur hidup," tulis Arbani Yasiz dikutip Jumat (7/3/2025). 

Unggahan itu sontak menjadi sorotan netizen. Banyak yang tak menyangka dengan lamaran tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030/arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121675/arbani_yasiz-SOh8_large.jpg
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121187/arbani_yasiz_dan_raissa_ramadhani-DxEa_large.jpg
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121180/arbani_yasiz-3mew_large.jpg
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120422/arbani_yasiz-aMPd_large.jpg
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement