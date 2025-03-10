Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen

Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen. (Foto: Instagram/@arbaniyasiz)

JAKARTA - Arbani Yasiz mengungkapkan, detail rencana pernikahannya dengan penyanyi Raissa Ramadhani. Dia mengaku, persiapan pernikahannya dengan sang kekasih sudah berjalan.

“Sudah jalan 70 persen. Insya Allah tahun ini di Jakarta. Tapi maaf, kalau soal konsep belum boleh dispill dulu. Nanti saya dimarahin sama Raissa,” ungkap sang aktor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025).

Arbani Yasiz mengaku lega karena kini dirinya dan Raissa sudah masuk ke jenjang lebih serius dalam hubungan mereka. Dia juga merasa, sudah sangat yakin dengan keputusannya menikah.

“Sejauh ini, belum deg-degan sih. Mungkin gugupnya nanti ya kalau sudah dekat hari H,” tuturnya menambahkan.

Aktor Pabrik Gula tersebut mengaku, tengah mempersiapkan mental jelang menjadi suami. Dia menyadari, harus bisa menjadi imam yang baik demi kebahagiaan istri dan keluarga kecilnya kelak.