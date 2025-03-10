Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |22:02 WIB
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen. (Foto: Instagram/@arbaniyasiz)
A
A
A

JAKARTA - Arbani Yasiz mengungkapkan, detail rencana pernikahannya dengan penyanyi Raissa Ramadhani. Dia mengaku, persiapan pernikahannya dengan sang kekasih sudah berjalan.

“Sudah jalan 70 persen. Insya Allah tahun ini di Jakarta. Tapi maaf, kalau soal konsep belum boleh dispill dulu. Nanti saya dimarahin sama Raissa,” ungkap sang aktor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025).

Arbani Yasiz mengaku lega karena kini dirinya dan Raissa sudah masuk ke jenjang lebih serius dalam hubungan mereka. Dia juga merasa, sudah sangat yakin dengan keputusannya menikah.

“Sejauh ini, belum deg-degan sih. Mungkin gugupnya nanti ya kalau sudah dekat hari H,” tuturnya menambahkan.

Aktor Pabrik Gula tersebut mengaku, tengah mempersiapkan mental jelang menjadi suami. Dia menyadari, harus bisa menjadi imam yang baik demi kebahagiaan istri dan keluarga kecilnya kelak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030/arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121675/arbani_yasiz-SOh8_large.jpg
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121180/arbani_yasiz-3mew_large.jpg
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120422/arbani_yasiz-aMPd_large.jpg
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120205/arbani_yasiz-E1gH_large.jpg
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement