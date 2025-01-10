Ketika Arbani Yasiz Terlantar di Episode 3 Series Vision+ My Comic Boyfriend

JAKARTA – Seluruh episode My Comic Boyfriend kini bisa Anda nikmati di Vision+. Mengawinkan genre drama romantis dan fantasi, series ini menghadirkan cerita remaja penuh konflik, emosi, dan kejutan.

Episode 3 series My Comic Boyfriend menyuguhkan alur cerita lebih seru di mana Naya kerepotan dengan kehadiran Jetta. Naya kemudian memiliki ide menarik dengan memanfaatkan Reno.

Tak mungkin tinggal dan tidur bersama, Naya memutuskan untuk menitipkan Jetta di rumah Reno. Sementara itu, Queena yang penasaran dengan sosok Jetta, akhirnya mendekati Naya.

Dia mengikuti akun sosial media Naya yang membuat perempuan itu merasa populer tiba-tiba. Perubahan sikap Naya kemudian memicu pertengkaran dirinya dan Reno.

Sedangkan Jetta yang kini tinggal bersama Reno merasa bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Penasaran dengan kisah persahabatan Naya dan Reno?