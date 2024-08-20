Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |14:05 WIB
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film <i>Azzamine</i>, Megan Domani: Ini Impian Aku!
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film {Azzamine}, Megan Domani: Ini Impian Aku! (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Megan Domani berkesempatan untuk beradu akting dengan Arbani Yasiz dalam film Azzamine. Dalam film yang diproduksi MD Entertainment dan disutradarai oleh Benny Setiawan ini, Megan akan memerankan tokoh utama bernama Jasmine.

Menariknya, gadis 21 tahun ini mengaku sudah cukup lama menantikan kapan dirinya bisa beradu akting dengan Arbani Yasiz.

"Senang banget jadi Jasmine dan bisa main bareng Arbani juga," ungkap Megan saat ditemui baru-baru ini.

"Ini impian aku main sama Arbani," sambung adik Bryan Domani ini.

Azzamine
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film {Azzamine}, Megan Domani: Ini Impian Aku! (Foto: Ist)

Selain pertama kali bermain dengan Arbani, Megan juga mengaku baru pertama kali mendapatkan peran sebagai perempuan religius. Meskipun, film Azzamine bukan kali pertama dirinya tampil dengan menggunakan hijab.

"Sebetulnya nggak (pertama syuting pakai hijab), cuma untuk jadi karakter sereligius ini, iya," jelasnya.

Sementara itu, produser sekaligus CEO MD Pictures, Manoj Punjabi, berharap agar film Azzamine bisa diterima masyarakat, terutama remaja. Sebab, film bergenre drama romantis yang dibumbui religi dan komedi ini juga merupakan tontonan yang bisa memberikan edukasi khususnya terkait perjodohan.

"Saya lihat ini karya baru dari Benny Setiawan, ada unsur drama religi dan komedi. Saya lihatnya fresh, mudah-mudahan ini jadi salah satu karya terbaik MD," ungkap Manoj Punjabi di Gala Premier Azzamine.

Sebagaimana diketahui, Azzamine merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Sophie Aulia berjudul sama. Selain Megan Domani dan Arbani Yasiz, film ini juga dibintangi oleh Axel Matthew Thomas, Dimas Putra, Alleyra Fakhira Kurniawan, Alex Abbad, Dina Lorenza, Indra Brasco, Meysia Najelina Siregar hingga komika Arafah Rianti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/612/2974543/potret-megan-domani-seksi-dengan-dress-hijau-rayakan-anniversary-bareng-jeremie-moeremans-GU6dzf0nAy.jpg
Potret Megan Domani Seksi dengan Dress Hijau, Rayakan Anniversary Bareng Jeremie Moeremans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/612/2950311/megan-domani-pamer-tubuh-seksi-body-goal-ala-gitar-spanyol-bikin-netizen-terpukau-PDzhVnAGdR.jpg
Megan Domani Pamer Tubuh Seksi, Body Goal ala Gitar Spanyol Bikin Netizen Terpukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/194/2836188/4-potret-megan-domani-pakai-bra-merah-saat-liburan-di-pantai-netizen-duh-greget-kLcQNXzole.jpg
4 Potret Megan Domani Pakai Bra Merah saat Liburan di Pantai, Netizen: Duh Greget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184148//reza_rahardian-y5Xq_large.jpg
Sukses Garap Film Pangku, Reza Rahadian Ternyata Terinspirasi Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666//film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/205/3170043//andmesh_kamaleng-jOL5_large.jpg
Lagu Bukan Lagi Rumahmu dari Andmesh Kamaleng Jadi OST Film Air Mata di Ujung Sajadah 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement