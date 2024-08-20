Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!

Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film {Azzamine}, Megan Domani: Ini Impian Aku! (Foto: Ist)

JAKARTA - Megan Domani berkesempatan untuk beradu akting dengan Arbani Yasiz dalam film Azzamine. Dalam film yang diproduksi MD Entertainment dan disutradarai oleh Benny Setiawan ini, Megan akan memerankan tokoh utama bernama Jasmine.

Menariknya, gadis 21 tahun ini mengaku sudah cukup lama menantikan kapan dirinya bisa beradu akting dengan Arbani Yasiz.

"Senang banget jadi Jasmine dan bisa main bareng Arbani juga," ungkap Megan saat ditemui baru-baru ini.

"Ini impian aku main sama Arbani," sambung adik Bryan Domani ini.

Selain pertama kali bermain dengan Arbani, Megan juga mengaku baru pertama kali mendapatkan peran sebagai perempuan religius. Meskipun, film Azzamine bukan kali pertama dirinya tampil dengan menggunakan hijab.

"Sebetulnya nggak (pertama syuting pakai hijab), cuma untuk jadi karakter sereligius ini, iya," jelasnya.

Sementara itu, produser sekaligus CEO MD Pictures, Manoj Punjabi, berharap agar film Azzamine bisa diterima masyarakat, terutama remaja. Sebab, film bergenre drama romantis yang dibumbui religi dan komedi ini juga merupakan tontonan yang bisa memberikan edukasi khususnya terkait perjodohan.

"Saya lihat ini karya baru dari Benny Setiawan, ada unsur drama religi dan komedi. Saya lihatnya fresh, mudah-mudahan ini jadi salah satu karya terbaik MD," ungkap Manoj Punjabi di Gala Premier Azzamine.

Sebagaimana diketahui, Azzamine merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Sophie Aulia berjudul sama. Selain Megan Domani dan Arbani Yasiz, film ini juga dibintangi oleh Axel Matthew Thomas, Dimas Putra, Alleyra Fakhira Kurniawan, Alex Abbad, Dina Lorenza, Indra Brasco, Meysia Najelina Siregar hingga komika Arafah Rianti.