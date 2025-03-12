Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |11:30 WIB
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri (Foto: IG Arbani)
A
A
A

JAKARTA - Arbani Yasiz akhirnya melamar sang kekasih, Raissa Ramadhani, dalam momen romantis di Jepang pada 6 Maret 2025. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Arbani mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang membuatnya mantap memilih Raissa sebagai pendamping hidupnya.

Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Arbani berbagi cerita tentang persiapan pernikahannya yang kini sudah mencapai 70 persen. Meski begitu, ia masih merahasiakan tanggal pastinya.

3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri

Berikut tiga alasan utama mengapa Arbani Yasiz memilih Raissa Ramadhani sebagai calon istrinya:

1. Direstui Keluarga

Restu keluarga menjadi faktor penting dalam hubungan mereka. Arbani bersyukur karena sejak awal menjalin asmara pada 2021, hubungan mereka sudah mendapat dukungan penuh dari kedua keluarga. Hal ini membuat perjalanan cinta mereka terasa lebih lancar hingga akhirnya siap menuju pernikahan.

"Rencana menikah sudah ada sejak akhir tahun kemarin, Insya Allah tahun ini. Nggak ada paksaan dari keluarga, semuanya mendukung. Yang penting kita sudah tahu tujuan akhirnya ke mana," ungkap Arbani.

2. Sering Membahas Pernikahan

Selama empat tahun menjalin hubungan, Arbani dan Raissa kerap berdiskusi soal masa depan mereka, termasuk rencana pernikahan. Raissa pun sempat menyampaikan keinginannya untuk segera menikah, yang akhirnya disambut baik oleh Arbani.

Momen lamaran di Jepang pun menjadi kejutan manis bagi Raissa. "Dia memang ingin menikah. Kami sering membahas, 'Kapan ya kita ke jenjang lebih serius?' atau 'Menikahnya kapan?' Tapi dia nggak tahu kalau momen liburan itu jadi waktu lamarannya," ujar Arbani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030/arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121187/arbani_yasiz_dan_raissa_ramadhani-DxEa_large.jpg
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121180/arbani_yasiz-3mew_large.jpg
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120422/arbani_yasiz-aMPd_large.jpg
Biodata dan Agama Arbani Yasiz yang Baru Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120205/arbani_yasiz-E1gH_large.jpg
Ungkapan Bahagia Arbani Yasiz Usai Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement