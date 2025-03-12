3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri

JAKARTA - Arbani Yasiz akhirnya melamar sang kekasih, Raissa Ramadhani, dalam momen romantis di Jepang pada 6 Maret 2025. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Arbani mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang membuatnya mantap memilih Raissa sebagai pendamping hidupnya.

Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Arbani berbagi cerita tentang persiapan pernikahannya yang kini sudah mencapai 70 persen. Meski begitu, ia masih merahasiakan tanggal pastinya.

Berikut tiga alasan utama mengapa Arbani Yasiz memilih Raissa Ramadhani sebagai calon istrinya:

1. Direstui Keluarga

Restu keluarga menjadi faktor penting dalam hubungan mereka. Arbani bersyukur karena sejak awal menjalin asmara pada 2021, hubungan mereka sudah mendapat dukungan penuh dari kedua keluarga. Hal ini membuat perjalanan cinta mereka terasa lebih lancar hingga akhirnya siap menuju pernikahan.

"Rencana menikah sudah ada sejak akhir tahun kemarin, Insya Allah tahun ini. Nggak ada paksaan dari keluarga, semuanya mendukung. Yang penting kita sudah tahu tujuan akhirnya ke mana," ungkap Arbani.

2. Sering Membahas Pernikahan

Selama empat tahun menjalin hubungan, Arbani dan Raissa kerap berdiskusi soal masa depan mereka, termasuk rencana pernikahan. Raissa pun sempat menyampaikan keinginannya untuk segera menikah, yang akhirnya disambut baik oleh Arbani.

Momen lamaran di Jepang pun menjadi kejutan manis bagi Raissa. "Dia memang ingin menikah. Kami sering membahas, 'Kapan ya kita ke jenjang lebih serius?' atau 'Menikahnya kapan?' Tapi dia nggak tahu kalau momen liburan itu jadi waktu lamarannya," ujar Arbani.