Keluarga Seleb Indonesia: Salsha Pilih Fajar Sadboy atau Kattan?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |21:18 WIB
JAKARTAKeluarga Seleb Indonesia akan kembali hadir menemani Anda dan keluarga, pada Kamis (6/3/2025), pukul 21.00 WIB. Kali ini, ada kisah menarik yang akan membuat penonton semakin penasaran.

Salsha, putri Iis Dahlia, kini menjadi incaran dua pria tampan, Fajar Sadboy dan Kattan, dalam acara ini. Dalam episode sebelumnya, Fajar yang tampil bersama sang ibu, Rahmi melempar kata-kata cinta untuk Salsha.

“Hanya Salsha yang ada di hatiku,” ujar Fajar Sadboy penuh perasaan. Perasaan Fajar itu, disambut Salsha dengan mengirimkan sebuah video dukungan untuknya dari Tanah Suci.

“Aku sedih enggak bisa melihat penampilan keren kalian, tapi semangat ya!” ungkap Salsha. Lalu, siapakah yang akan dipilih oleh Salsha? Apakah Fajar Sadboy atau Kattan?

Sementara itu, lima pasang peserta telah tampil dan bersaing sengit di babak sebelumnya. Mereka adalah Chika Jessica & Om Wawan, Fajar Sadboy & Ibu Rahmi, Yadi Sembako & Kattan, Mastur & Pule, dan Nunung & Mpy.

