Mastur dan Pule Meriahkan Keluarga Seleb Indonesia di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Para keluarga artis akan berkompetisi dalam program baru MNCTV, Keluarga Seleb Indonesia. Program yang menghadirkan keseruan para keluarga artis ini tayang setiap Kamis, pukul 21.00 WIB.

Akan banyak kejutan dan momen kompak yang dihadirkan para keluarga artis ini di atas panggung. Penampilan mereka di atas panggung akan dinilai oleh family jury, dari Hetty Koes Endang dan Afifah, Iis Dahlia dan Salsha, serta Ikang Fawzi dan Bella Fawzi.

Keluarga Seleb Grup A yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Fajar Sadboy dan Rahmiyati serta Chika Jessica dan Om Wawan. Sementara dari Keluarga Seleb grup B ada Yadi Sembako dan Katthan.

Minggu lalu, Keluarga Seleb C yang tampil ada dokter Dema dan Razqa, suami dan anak laki-laki Vega Darwanti. Tampil energik dan lucu Razqa sukses membuat juri gemas.

Keluarga Seleb Grup C yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Mastur dan Pule. Minggu ini merupakan grup terakhir yang akan bertanding.

Sementara Keluarga Seleb dari Grup D ada Nunung dan Mpy, Asyraf Jamal dan Mama Sri, Cindy Gulla dan Mama Nenny, serta Yeyen Lidya dan Angel.

Dukung terus keluarga seleb favoritmu di aplikasi RCTI+ dan jangan sampai ketinggalan aksi seru dan penuh kejutan Keluarga Seleb Indonesia hanya di MNCTV, setiap Kamis pukul 21.00 WIB.**



