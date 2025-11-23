Super Deal Indonesia: Kehebohan Memuncak, Peserta Raih Motor Berkat Keyakinan Hati

JAKARTA - Super Deal Indonesia kembali menghadirkan momen menegangkan yang bikin seluruh studio ikut menahan napas. Dalam salah satu segmen seru, peserta bernama Laras harus menentukan pilihan terakhir yang akan mengubah nasibnya.

Dengan keberanian dan keteguhan hati, Laras memilih bertahan pada pilihannya dan keputusan itu langsung membawa kejutan besar. Ketika tirai dibuka ternyata satu unit motor senilai Rp34.450.000 terpajang manis dan siap dibawa pulang.

Penonton dan Irfan Hakim selaku host bersorak meriah, sementara Laras terlihat begitu lega. Nah, keseruan Super Deal Indonesia bisa Anda tonton di MNCTV, setiap Minggu hingga Kamis, pukul 19.30 WIB.

Tak sekadar menonton, Anda berkesempatan menguji keberuntungan dengan menjadi peserta Super Deal Indonesia. Syaratnya, gampang kok. Anda hanya perlu berusia 18-45 tahun dan membentuk satu tim yang terdiri dari 10 anggota keluarga.

Anda dan tim juga harus bersedia mengikuti audisi via Zoom dan memamerkan kekompakan, kehebohan, dan keseruan Tim. Tunggu apa lagi? Daftarkan tim Anda sekarang juga lewat nomor WhatsApp 081220147147.

Jangan lewatkan kesempatan langka untuk tampil langsung di studio, membuka tirai penuh misteri, dan meraih hadiah impian bernilai ratusan juta rupiah bersama keluarga tercinta. Super Deal Indonesia di mana ‘Mimpi Jadi Nyata!’.**

(SIS)