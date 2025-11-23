Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Super Deal Indonesia: Kehebohan Memuncak, Peserta Raih Motor Berkat Keyakinan Hati

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:02 WIB
Super Deal Indonesia: Kehebohan Memuncak, Peserta Raih Motor Berkat Keyakinan Hati
Super Deal Indonesia: Kehebohan Memuncak, Peserta Raih Motor Berkat Keyakinan Hati. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Super Deal Indonesia kembali menghadirkan momen menegangkan yang bikin seluruh studio ikut menahan napas. Dalam salah satu segmen seru, peserta bernama Laras harus menentukan pilihan terakhir yang akan mengubah nasibnya.

Dengan keberanian dan keteguhan hati, Laras memilih bertahan pada pilihannya dan keputusan itu langsung membawa kejutan besar. Ketika tirai dibuka ternyata satu unit motor senilai Rp34.450.000 terpajang manis dan siap dibawa pulang.

Penonton dan Irfan Hakim selaku host bersorak meriah, sementara Laras terlihat begitu lega. Nah, keseruan Super Deal Indonesia bisa Anda tonton di MNCTV, setiap Minggu hingga Kamis, pukul 19.30 WIB.

Tak sekadar menonton, Anda berkesempatan menguji keberuntungan dengan menjadi peserta Super Deal Indonesia. Syaratnya, gampang kok. Anda hanya perlu berusia 18-45 tahun dan membentuk satu tim yang terdiri dari 10 anggota keluarga. 

Anda dan tim juga harus bersedia mengikuti audisi via Zoom dan memamerkan kekompakan, kehebohan, dan keseruan Tim. Tunggu apa lagi? Daftarkan tim Anda sekarang juga lewat nomor WhatsApp 081220147147.

Jangan lewatkan kesempatan langka untuk tampil langsung di studio, membuka tirai penuh misteri, dan meraih hadiah impian bernilai ratusan juta rupiah bersama keluarga tercinta. Super Deal Indonesia di mana ‘Mimpi Jadi Nyata!’.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179305/super_deal_indonesia-AtqO_large.jpg
Super Deal Indonesia Kembali Hadir di MNCTV, Gameshow Keluarga Paling Seru dan Penuh Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/598/3185106//adi_2025-u7hU_large.jpg
Besok Malam, MNCTV Gelar Anugerah Dangdut Indonesia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/205/3185112//gerbang_kdi_2025-9qDw_large.jpg
Malam Ini, Gerbang KDI 2025 Mulai Tayang di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184999//simak_jadwal_pro_futsal_league_indonesia_2025_2026_di_pekan_ketujuh-ts7E_large.jpeg
Live MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Pekan 7 Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Halus FC vs Raybit FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183629//entong-ZdGh_large.jpg
Entong Petualangan Baru: Kampung Mendadak Heboh Gara-Gara Hantu Gadungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183618//kdi_2025-b06K_large.jpg
KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement