5 Artis Siap Bertanding di Babak 5 Besar Keluarga Seleb Indonesia

5 Artis Siap Bertanding di Babak 5 Besar Keluarga Seleb Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program seru yang melibatkan para artis dalam Keluarga Seleb Indonesia. Ada banyak kejutan dari kolaborasi dua generasi, aksi panggung seru, hingga momen kompak keluarga.

Keluarga Seleb Indonesia menghadirkan Hetty Koes Endang dan Afifah, Iis Dahlia dan Salsha, serta Ikang Fawzi dan Bella Fawzi sebagai Family Jury.

Keluarga Seleb Grup A yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Fajar Sadboy dan Ibu Rahmiyati dan Chika Jessica dan Om Wawan. Dari Grup B ada Yadi Sembako dan Katthan.

Keluarga Seleb Grup C yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Mastur dan Pule. Selanjutnya, keluarga Seleb Grup D yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Nunung dan Mpy.

Ada lima pasangan keluarga yang akan bertanding di babak 5 besar pekan ini. Kelima keluarga seleb akan diuji untuk menunjukkan penampilan dan bakat mereka di atas panggung.

Dukung terus keluarga artis favoritmu dalam Keluarga Seleb Indonesia lewat aplikasi RCTI+. Jangan ketinggalan aksi seru dan kejutan dari keluarga artis ini di MNCTV, setiap Kamis pukul 21.00 WIB.**

(SIS)