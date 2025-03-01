Sinetron Romansa Kampung Dangdut, Lesti Kejora: Related dengan Kehidupan

JAKARTA - Sinetron Romansa Kampung Dangdut resmi tayang perdana di RCTI pada hari pertama Ramadhan. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang menjadi pemeran utama, mengungkapkan keseruan serta makna di balik cerita yang disuguhkan.

Dalam acara syukuran penayangan sinetron ini yang digelar di kawasan Cibubur, pada Jumat, 28 Februari 2025, Lesti menegaskan bahwa drama ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan positif bagi pemirsa.

"Harapan kita semua, hasilnya nanti bisa menghibur pemirsa, memberikan pesan positif, dan membawa keberhasilan yang baik untuk semua yang terlibat," ujar Lesti.

Senada dengan Lesti, Rizky Billar juga menyoroti bagaimana sinetron ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggambarkan cinta, konflik keluarga, dan tradisi dangdut di sebuah desa.

"Kita ingin menghadirkan tayangan yang bisa memberikan pesan positif tentang kehidupan penyanyi dangdut di kampung, bagaimana suka dukanya, dan perjuangannya. Ceritanya sangat dekat dengan realitas masyarakat, bahkan ada satir sosial yang relevan," kata Billar.

Romansa Kampung Dangdut akan mulai tayang perdana pada Sabtu, 1 Maret 2025, di RCTI. Drama ini mengisahkan kehidupan masyarakat Desa Cinada, Jawa Barat, yang memiliki hubungan erat dengan musik dangdut.

Cerita dimulai dengan sosok Lilis Sambada, pedangdut legendaris yang menjadikan dangdut sebagai budaya turun-temurun di desa tersebut. Bahkan, makamnya dipercaya membawa berkah bagi sang juru kunci, Ki Odet.

Sementara itu, ada Enjang, pemilik bisnis hiburan dangdut OM Mantera (Orkes Melayu IdaMan Terbaik Rakyat), yang menjadi salah satu tokoh penting dalam cerita ini. Enjang pernah menikahi Itjeu Kemayu, seorang pedangdut berbakat, namun Itjeu memilih meninggalkannya demi pria kaya.

Kepergian Itjeu membuat Enjang terluka mendalam. Ia pun membesarkan putri mereka, Galuh Kejora, dengan penuh kasih sayang dan berusaha menjauhkannya dari dunia dangdut.

Namun, tanpa sepengetahuan Enjang, Galuh ternyata memiliki bakat luar biasa dalam bernyanyi. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, ia sering menunjukkan kemampuannya di depan sahabatnya, Gugum dan Gina. Diam-diam, Galuh bahkan ikut latihan menyanyi di OM Mantera, yang kembali membangkitkan kenangan lama bagi sang ayah.