HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Sumber Kekayaan Lesti Kejora, Pedangdut Asal Cianjur dengan Tarif Manggung Fantastis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |14:12 WIB
Sumber Kekayaan Lesti Kejora. (Foto: Instagram/@lestikejora)
JAKARTA - Lesti Kejora dikenal sebagai salah satu pedangdut dengan tarif manggung termahal saat ini. Musikalitas dan dedikasinya di atas panggung menjadi alasan Lesti bisa dibayar tiga digit sekali tampil. 

Pertengahan 2024, pedangdut 25 tahun itu sempat dikabarkan memiliki kekayaan mencapai Rp322 miliar. Namun kabar itu tegas dibantah sang suami, Rizky Billar. 

Aktor 29 tahun tersebut mengatakan, kabar itu terlalu dilebih-lebihkan dan berpotensi merendahkan posisinya sebagai suami. Billar mengaku, sejak menikah, harta Lesti Kejora tak sebanyak dulu.

Alasannya, karena sang pedangdut terbilang jarang menerima job off-air yang menjadi pemasukan utamanya sebagai penyanyi. Sehingga, mereka hanya mengandalkan pemasukan dari investasi. 

Meski begitu, Lesti Kejora masih tercatat sebagai salah satu pedangdut muda Tanah Air terkaya di Indonesia. Ini sumber kekayaan sang pedangdut:

1.Menyanyi

Lesti Kejora memulai kariernya dengan mengikuti ajang pencarian bakat di usia 14 tahun. Kemenangan dalam ajang itu membawanya debut sebagai pedangdut dengan merilis single Kejora

Dalam perjalanannya, Lesti bertransformasi menjadi salah satu pedangdut muda yang mengandalkan vokal powerful dan aksi panggung sederhana. Berdasarkan keterangan Rizky Billar, sang pedangdut menerima honor manggung Rp200 juta sekali manggung.

2.Bintang TV

Sumber kekayaan Lesti Kejora berikutnya adalah dari penampilannya di televisi sebagai juri kompetisi musik dangdut. Beberapa tahun terakhir, dia didapuk menjadi juri langganan salah satu ajang pencarian bakat musik dangdut di salah satu TV swasta. 

3.Akting

Tak hanya dunia akting, pelantun Sekali Seumur Hidup ini juga menjajal dunia akting. Terakhir, dia beradu akting dengan sang suami, Rizky Billar, dalam sinetron populer RCTI, Aku Mencintaimu karena Allah

 

