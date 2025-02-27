Advertisement
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 27 Februari 2025

Kamis, 27 Februari 2025 |19:44 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 27 Februari 2025
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 27 Februari 2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 27 Februari 2025 bercerita tentang Otang yang mengeluhkan terminal yang semakin sepi. Apalagi semakin banyak orang yang beralih ke jasa travel, taksi, ojek online, dan kendaraan pribadi. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Otang mengajak Jack dan Iding mencari pekerjaan baru karena terminal sudah tidak bisa diharapkan lagi. Iding pun bingung harus mencari pekerjaan di mana. 

Ia meminta Otang memberitahu apa pekerjaan yang cocok untuknya, namun pria itu tidak punya jawaban yang tepat. Sementara Udan mendapat pekerjaan baru dari Erwin untuk mencari mobil rental yang dibawa kabur. 

Udan terpaksa ikut Erwin karena kebutuhan hidup dan bayaran yang lumayan. Udan dan Erwin kemudian mencari pelaku pembawa kabur mobil rental. Mereka mulai mencari ke Rendi yang merupakan pelaku dan bertanya ke warga sekitar untuk mengetahui keberadaannya. 

Di sisi lain, Murad janjian dengan Cecep di warung kopi Gobang. Murad memberitahukan kalau Cecep sudah tidak lagi bekerja di pabrik kecimpring. Alasannya, karena pabrik kecimpring tersebut kini sudah dipegang langsung oleh Safira. 

Apa yang akan dilakukan Otang dan Iding untuk mendapat pekerjaan baru? Bagaimana nasib Udan setelah menerima tawaran Erwin? Saksikan sinetron Preman Pensiun 9 di RCTI, setiap hari pukul 17.00 WIB.**

(SIS)

