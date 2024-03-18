Sinetron Tukang Ojek Preman Jadi Obat Rindu untuk Fans TOP dan Preman Pensiun

Meet and greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 16 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

BANDUNG - Sinetron Tukang Ojek Preman merupakan salah satu tayangan yang akan menemani penonton RCTI selama bulan Ramadan. Menariknya, Aris Nugraha sang sutradara menggabungkan para cast dari dua sinetron sekaligus dalam proyek ini.

Selain didominasi para pemain Tukang Ojek Pengkolan (TOP), sinetron ini juga diramaikan para aktor Preman Pensiun. "Ini jadi obat kangen untuk fans dua sinetron itu," kata Tyas Mirasih dalam Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 16 Maret 2024.

Tyas Mirasih pemeran Endah dalam Tukang Ojek Preman berharap, sinetron tersebut dapat menghibur masyarakat jelang berbuka puasa. "Sinetron ini akan menemani penonton jelang waktu berbuka," tuturnya lagi.

Pernyataan senada diungkapkan Eza Yayang si pemeran Ojak dalam Tukang Ojek Preman. Dia juga berharap, sinetron tersebut bisa menghibur masyarakat sepanjang bulan Ramadan.

Karena itu bagi Anda penggemar Tukang Ojek Pengkolan dan Preman Pensiun bisa ngabuburit seru dengan menonton sinetron Tukang Ojek Preman akan tayang di RCTI, setiap pukul 16.45 WIB.

Eza Yayang dan Tyas Mirasih, merupakan dua pemain Tukang Ojek Preman yang menghadiri Meet and Greet Layar Drama RCTI di Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat, pada 16 Maret 2024.*

(SIS)