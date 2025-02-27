Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 158: Batal Nikah, Maudy Diusir Noah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 158: Batal Nikah, Maudy Diusir Noah
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 158. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 158 berkisah tentang Maudy yang sangat sedih karena ditinggal Chandra di hari pernikahan mereka. Tak hanya itu, Noah juga mengusir Maudy dari rumahnya.

Di lain pihak, Noah berusaha bersikap manis pada Chandra karena khawatir pria tersebut membatalkan kerja sama mereka dan untung berinvestasi. Kekhawatiran itu disusul keputusan Chandra batal menikahi Maudy.

Terbelenggu Rindu
Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Biru tiba di rumah sakit dan langsung menemui Elang. Dia akhirnya meminta alamat tempat kakaknya, Bidan Indah lama bekerja. Alasannya, Biru ingin mencari tahu keberadaan anak Amira. 

Apakah Biru berhasil mencari tahu keberadaan anak Amira? Bagaimana pula nasib Maudy setelah diusir dari rumah Noah? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement