Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 158: Batal Nikah, Maudy Diusir Noah

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 158 berkisah tentang Maudy yang sangat sedih karena ditinggal Chandra di hari pernikahan mereka. Tak hanya itu, Noah juga mengusir Maudy dari rumahnya.

Di lain pihak, Noah berusaha bersikap manis pada Chandra karena khawatir pria tersebut membatalkan kerja sama mereka dan untung berinvestasi. Kekhawatiran itu disusul keputusan Chandra batal menikahi Maudy.

Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Biru tiba di rumah sakit dan langsung menemui Elang. Dia akhirnya meminta alamat tempat kakaknya, Bidan Indah lama bekerja. Alasannya, Biru ingin mencari tahu keberadaan anak Amira.

Apakah Biru berhasil mencari tahu keberadaan anak Amira? Bagaimana pula nasib Maudy setelah diusir dari rumah Noah? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)