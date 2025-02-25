Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 155-156: Misteri Diary Bidan Indah

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 155-156 bercerita tentang Noah yang kesal karena gagal bertanya soal bidan Indah ke Elang. Noah kemudian marah dan menuduh Vernie punya hubungan dengan Elang, seperti pada Aditya dahulu.

Amira akhirnya memberanikan diri bertanya ke Elang seputar cerita tentang anaknya yang ditulis Bidan Indah dalam diarynya. Pertanyaan Amira itu membuat Elang juga penasaran dengan keberadaan anak Amira karena terkait dengan kematian kakaknya.

Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Di lain pihak, Chandra meminta Maudy untuk menginap di hotel selama persiapan pernikahan mereka. Dia juga menemui Imelda dan meminta perempuan tersebut untuk berhenti mengganggunya.

Sedangkan Noah, berusaha membujuk Maudy yang sedang emosi karena ditampar oleh Vernie. Lalu apakah Amira bisa mendapatkan informasi valid tentang anaknya dari Elang? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setip hari pukul 18.15 WIB.**



