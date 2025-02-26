Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 156

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 156 bercerita tentang Maudy sangat puas dengan penampilannya dalam gaun pengantin yang mewah. Namun, kebahagiaannya tak bertahan lama.

Kondisi berubah menjadi kepanikan ketika ia menyadari bahwa Chandra belum juga datang ke venue pernikahan. Kejadian itu mengejutkan semua tamu, termasuk Biru dan Noah.

Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Di tempat lain, Amira menghampiri Biru yang baru pulang dari pesta pernikahan Maudy. Amira kemudian meminta izin kepada Biru untuk menemani Lusi ke Sukabumi karena ibunya masuk ICU.

Noah mulai cemas dengan pembatalan pernikahan Maudy. Apakah hal ini akan berdampak ke Himalaya Mas? Bagaimana Noah akan menyelesaikan proyeknya? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)