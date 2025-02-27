Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 66-67

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:06 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 66-67 bercerita tentang Arini yang masih menunggu Lingga menyelesaikan tugasnya memadamkan kebakaran. Mau tidak mau, dia harus menjalankan tugas itu untuk menggantikan ketua regu di wilayah lain.

Arini begitu bahagia karena suaminya memberikan hadiah ulang tahun yang sangat diimpikannya yaitu staycation di hotel. Sambil menunggu Lingga kembali, Arini pun menikmati segelas welcome drink.

Namun setelah menenggak minuman itu, Arini justru merasa kepalanya sangat pusing. Lalu ia melihat pintu kamarnya terbuka. Arini yang mengira orang yang masuk adalah Lingga pun merasa sangat bahagia.

Meski kepalanya sangat pusing dan tak bisa melihat dengan jelas sosok yang masuk ke kamarnya itu, Arini tetap berusaha untuk menyambut orang tersebut.

Siapakah yang sebenarnya masuk ke kamar Arini? Apa yang terjadi dengan perempuan itu? Jangan lewatkan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, pada Kamis (27/2/2025), pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

