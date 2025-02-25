Iblis Dalam Kandungan 2 Deception, Ajang Comeback Widi Mulia di Film Horor

JAKARTA - Iblis Dalam Kandungan 2: Deception, sekuel dari film horor sukses Iblis Dalam Kandungan menjadi film comeback Widi Mulia. Widi Mulia, yang berperan sebagai Amelia, mengungkapkan bahwa karakter yang ia mainkan di film ini sangat menarik dan memiliki kedalaman emosi yang kuat.

"Di Iblis Dalam Kandungan 2: Deception, aku berperan sebagai Amelia. Di film pertama, karakter ini dimainkan oleh aktris lain, tapi di sekuel ini aku merasa perannya sangat menyegarkan. Banyak sekali porsi untuk perempuan berdaya, dan aku suka banget. Amelia memang terlihat sebagai korban, tapi ternyata dia punya jalan ceritanya sendiri yang akan mengejutkan penonton," ujar Widi.

Bagi Widi, peran Amelia memberikan pengalaman baru sebagai aktris, terutama karena banyak adegan action yang menantang.

"Aku jarang banget dapat adegan action sebelumnya, tapi di sini serunya benar-benar tidak terduga. Salah satu adegan yang paling berkesan adalah di rumah sakit saat operasi. Sangat detail dan menguras energi. Kerja sama tim di film ini luar biasa, meskipun hanya berempat, chemistry-nya terasa banget. Ini pengalaman yang belum tentu aku dapatkan di produksi film lain," tambahnya.

Iblis Dalam Kandungan 2: Deception juga menjadi comeback Widi Mulia ke genre horor setelah 17 tahun. Ia mengaku tertarik untuk kembali ke horor karena ingin terlibat dalam proyek yang memiliki cerita segar dan diproduksi dengan kesungguhan.

"Aku merasa penting untuk bisa memberi kesempatan ke cerita baru, terutama yang benar-benar serius dalam produksinya. Jadi, aku sangat semangat bisa terlibat dalam film ini," tuturnya.

Film ini melanjutkan cerita yang menggantung dari film pertama, sekaligus menghadirkan jawaban atas berbagai misteri yang belum terpecahkan. Meski begitu, bagi yang belum menonton film pertamanya, Iblis Dalam Kandungan 2: Deception tetap bisa dinikmati sebagai film mandiri.

Sinopsis Iblis Dalam Kandungan 2 Deception

Setelah kehilangan suaminya, Ferdi, Amelia (Widi Mulia) berusaha membangun kembali hidupnya bersama dua anak angkatnya, Alani (Denira Wiraguna) dan Vito (Muhammad Adhiyat). Mereka kembali ke rumah lama, berharap bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bahagia, terutama dengan kehamilan Amelia yang semakin mendekati hari persalinan.

Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi teror ketika dokter Imam (Rendy Herpy) menyarankan Amelia untuk menjalani opname dan pindah ke rumah sakit lain guna menghindari komplikasi. Keputusan ini membawa Amelia ke dalam jebakan mengerikan, di mana ia menemukan dirinya terperangkap dalam konspirasi kelam antara dokter Imam dan pihak rumah sakit.