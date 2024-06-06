Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Widi Mulia Sempat Khawatir Main Film Keluarga Super Irit Bareng Keluarganya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |14:35 WIB
Widi Mulia Sempat Khawatir Main Film <i>Keluarga Super Irit</i> Bareng Keluarganya
Widi Mulia sempat khawatir main film 'Keluarga Super Irit' bareng keluarganya (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Widi Mulia mendapat kesempatan untuk bermain film bersama anggota keluarganya. Diketahui, Widi bersama suami, Dwi Sasono serta tiga anak mereka, Widuri Puteri, Dru Prawiro dan Den Bagus Satrio akan membintangi film berjudul 'Keluarga Super Irit'.

Film garapan Falcon Pictures ini menjadi pertama kalinya keluarga Dwi Sasono main film bersama. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari komik laris asal Korea Selatan karya Yim Chang Ho.

Dwi Sasono mengaku bersyukur sekaligus sangat antusias terlibat proyek bersama istri dan anak-anaknya.

"Untuk pertama kalinya kan main bareng berlima aku bersyukur dan pertama-tama makasih untuk Falcon. Jadi gak pernah terbayang," kata Dwi Sasono saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024.

Namun berbeda dengan Widi Mulia, ia mengaku sempat khawatir bahkan ia berniat menolak tawaran tersebut.

Film Keluarga Super Irit (MPI)

Widi Mulia sempat khawatir main film 'Keluarga Super Irit' bareng keluarganya (Foto: Ayu Utami/MPI)

"Kalau boleh jujur. Pertama kali bukan senang banget. Kalau bisa enggak (main) enggak. karena khawatir tidak bisa profesional saat anak-anak lelah. Tapi, setelah bertanya pada anak-anak, mereka justru semangat," ungkap Widi Mulia.

Berbeda dengan Widuri Puteri yang sudah sering bermain film Dru Prawiro justru cukup merasa terbebani karena ini merupakan film pertamanya.

"Ini pertama kalinya aku bermain film. Bermain dengan aktor dan aktris hebat sangat menantang. Tapi kami selalu terbuka dengan ide-ide baru, sehingga membangun chemistry menjadi lebih mudah," jelas Dru Prawiro.

