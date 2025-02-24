Ahmad Dhani dan Maia Estianty Berbeda Pendapat soal Konsep Pernikahan Al Ghazali

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise semakin dekat dengan momen bahagia mereka. Pasangan ini berencana melangsungkan pernikahan pada Juni 2025.

Ahmad Dhani, ayah Al Ghazali, mengungkapkan bahwa pernikahan putranya akan digelar pada 16 Juni 2025. Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa acara tersebut akan berlangsung besar-besaran dan disiarkan langsung di televisi.

Namun, pernyataan ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Maia Estianty, ibunda Al. Maia menjelaskan bahwa pernikahan Al dan Alyssa justru akan mengusung konsep intimate dengan jumlah tamu yang terbatas.

Menurut Maia, pasangan ini sudah menentukan gedung sebagai lokasi pernikahan mereka. "Rasanya sudah plot gedung sih sudah. Undangan sedikit, intimate wedding. Jadi teman-temannya gak semua bisa masuk, pakai barcode," ujar Maia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ia menegaskan bahwa konsep intimate ini adalah keinginan Al dan Alyssa sendiri, bukan karena pengaruh orang tua. Maia juga mengungkapkan bahwa tema pernikahan mereka akan memadukan unsur tradisional dan internasional.

"Pengantinnya yang mau, sebagai orang tua cuma mensupport," tambahnya.