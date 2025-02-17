Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Bocorkan Tanggal Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |20:35 WIB
Ahmad Dhani Bocorkan Tanggal Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Ahmad Dhani Bocorkan Tanggal Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani akhirnya membocorkan tanggal pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Dia mengaku, putra sulungnya itu akan menggelar pernikahan selama 2 hari, pada 16 dan 17 Juni 2025. 

“Akadnya 16 Juni 2025 dan besoknya ngunduh mantu. Acara dalam adat Jawa dan digelar Jakarta. Nanti acara akan disiarkan Live salah satu TV swasta,” ujarnya di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). 

Begini Suasana Konferensi Pers di Rumah Ahmad Dhani
Ahmad Dhani bocorkan tanggal pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. (Foto: Okezone)

Tak hanya itu, Ahmad Dhani memastikan, ada sederet musisi legendaris yang akan tampil dalam pernikahan Al dan Alyssa. Para musisi itu adalah Dewa 19, Raisa, dan Vina Panduwinata.

“Jadi ini akan jadi royal wedding. Kayaknya, royal wedding enggak gini-gini amat juga kan,” ungkap sang musisi.

Ahmad Dhani memastikan, dirinya dan sang mantan istri, Maia Estianty akan hadir dalam momen bahagia Al Ghazali dan Alyssa Daguise. “Ya insya Allah nanti bertiga dengan Maia dan Mulan di pelaminan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185376//alyssa_daguise-w7PX_large.jpg
Alyssa Daguise Sudah Menanti Kehamilan Sejak Awal Menikah, Namun Baru Hamil saat Al Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185361//alyssa_daguise-Gmhi_large.jpg
Hamil Anak Pertama, Alyssa Daguise Mudah Lelah hingga Sering Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185288//mulan_jameela-tYNG_large.JPG
Bantah Rumor Cerai, Mulan Jameela Dapat Kado Spesial dari Ahmad Dhani usai Ujian Tesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185287//prilly_latuconsina-TwDo_large.JPG
Prilly Latuconsina Posting Bare Face dan Pakai Daster, Dipuji Tetap Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185286//sheila_marcia-nAN9_large.jpg
Sheila Marcia Ungkap Alasan Hapus Tato: Ini Semua Kenangan Pahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185285//justin_bieber-W4ST_large.jpg
Viral Justin Bieber Ikut Bantu Dorong Mobil Mogok di Jalan, Banjir Pujian Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement