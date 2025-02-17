Ahmad Dhani Bocorkan Tanggal Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise

JAKARTA - Ahmad Dhani akhirnya membocorkan tanggal pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Dia mengaku, putra sulungnya itu akan menggelar pernikahan selama 2 hari, pada 16 dan 17 Juni 2025.

“Akadnya 16 Juni 2025 dan besoknya ngunduh mantu. Acara dalam adat Jawa dan digelar Jakarta. Nanti acara akan disiarkan Live salah satu TV swasta,” ujarnya di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Ahmad Dhani bocorkan tanggal pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. (Foto: Okezone)

Tak hanya itu, Ahmad Dhani memastikan, ada sederet musisi legendaris yang akan tampil dalam pernikahan Al dan Alyssa. Para musisi itu adalah Dewa 19, Raisa, dan Vina Panduwinata.

“Jadi ini akan jadi royal wedding. Kayaknya, royal wedding enggak gini-gini amat juga kan,” ungkap sang musisi.

Ahmad Dhani memastikan, dirinya dan sang mantan istri, Maia Estianty akan hadir dalam momen bahagia Al Ghazali dan Alyssa Daguise. “Ya insya Allah nanti bertiga dengan Maia dan Mulan di pelaminan,” katanya.