HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |08:59 WIB
JAKARTA - Ahmad Dhani kembali mengungkapkan rencana pernikahan putra sulungnya, Al Ghazali, dengan kekasihnya, Alyssa Daguise. Acara pernikahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 17 Juni 2025 di Jakarta.

Dhani memastikan seluruh rangkaian acara, mulai dari akad hingga resepsi, akan digelar di ibu kota dengan konsep budaya Jawa. Meski begitu, ia masih merahasiakan lokasi pasti acara tersebut.

"Akad itu 16 Juni, 17-nya ngunduh mantu. Acara di Jakarta semua, konsepnya Jawa, live di salah satu TV swasta," ujar Ahmad Dhani di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Bukan hanya konsep pernikahan yang menarik perhatian, Dhani juga membocorkan beberapa musisi ternama yang akan tampil dalam acara spesial itu.

"Dewa manggung, Raisa manggung, Vina Panduwinata manggung. Lebih dari royal wedding ya, kayaknya royal nggak gini-gini amat," ucapnya sambil tertawa.

