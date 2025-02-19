Intip Trailer Series Culture Shock, Tayang Minggu Ini di VISION+

Intip Trailer Series Culture Shock, Tayang Minggu Ini di VISION+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – VISION+ akan menghadirkan series terbaru di pengujung bulan Februari. Adalah series Culture Shock yang diperankan oleh Ajil Ditto dan Davina Karamoy.

Jelang tayang, VISION+ kembali merilis trailer terbaru Culture Shock. Berdurasi 34 detik, penonton akan disuguhkan berbagai momen kocak Ajil Ditto sebagai pemeran utama.

Tingkah lakunya yang polos dan lucu dijamin akan membuat penonton penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Kombinasi pemain muda dan senior akan menambah keseruan series Culture Shock.

Series Culture Shock bercerita tentang seorang remaja kampung dari daerah bernama Riko yang memiliki pantangan seksual. Dia kerap kali panik jika dihadapkan pada hal-hal berbau seksual.

Di sekolah, Riko bertemu Sabrina, satu-satunya siswi yang mau berteman dengannya. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Riko dan pantangannya?

Jangan lewatkan series Culture Shock di VISION+ mulai 21 Februari 2025. Unduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store, lalu mulailah berlangganan.

Paket berlangganan tersedia mulai dari Rp20.000. Bagi Anda pencinta drama Korea, bisa memilih paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Dengan paket ini, Anda bisa menikmati seluruh konten premium VISION+ dan VIU.