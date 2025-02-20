Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 232

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 232 bercerita tentang Yasmin yang meminta Bisma untuk melakukan konferensi pers. Dia ingin mengumumkan, pembelian tanah bukan tanggung jawab Raga Sedaya.

Bisma awalnya menolak permintaan tersebut. Namun ketika Yasmin menghubungi Broto, Bisma tak lagi berkutik. Setelah konferensi pers selesai, Yasmin dan Romeo merasa lega.

Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Mereka bisa bernapas lega karena Raga Sedaya tidak akan disalahkan lagi. Tak hanya itu, Bisma juga memberikan cek senilai Rp120 miliar sebagai pengembalian dana ke Raga Sedaya.

Yasmin juga menegaskan, itu adalah pertama dan terakhir baginya membantu menyelesaikan masalah Rangga. Lalu apa motif Yasmin menolong Rangga sebenarnya?

Saksikan sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 21.45 WIB.**

(SIS)