Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 230

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 230 bercerita tentang Romeo yang mendapat pesan dari Yasmin yang ingin rujak. Romeo kemudian teringat ketika istrinya ngidam di kehamilan pertama.

Romeo lalu meninggalkan Dirga untuk membeli rujak untuk Yasmin. Di tempat lain, Yasmin merasa sedih karena ia akan gagal memberi hukuman ke Ajeng.

Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Tidak lama, Romeo datang membawakan Yasmin rujak. Dyah yang mengira Yasmin sedang ngidam pun memaksanya untuk melakukan uji testpack.

Sementara itu, Alysa kesal pada Ajeng karena menyebarkan cerita kerap mengalami KDRT dari mendiang suaminya, Baskara. Alysa curiga, ibunya dan Rangga kembali merencanakan hal tak baik.

Akankah Ajeng benar-benar bisa lolos dari hukuman? Saksikan sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 21.45 WIB.**

(SIS)