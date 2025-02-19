Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 231

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 231 bercerita tentang Yasmin yang sampai di kantor. Semua terpana melihat penampilannya, sampai-sampai Rangga terpesona pada kecantikannya.

Yasmin kemudian menegur Rangga dan mengatakan pria itu tak lagi punya kuasa di perusahaan. Yasmin juga mengancam akan membawa kasus Rangga ke ranah hukum.

Sementara itu, Dion mendatangi Alysa ke rumah Cakradinata untuk melakukan fitting baju pengantin. Alysa sempat menolak tetapi Dion memaksanya.

Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Saat mencoba baju pernikahannya, Alysa merasa perutnya semakin membesar. Alysa pun meminta pada pihak butik untuk membuat bajunya sedikit longgar dan menambahkan aksen.

Dion juga memaksa Alysa agar bisa memasukkan dirinya ke kantor Cakradinata minimal sebagai manager. Apakah Alysa akan menanggapi permintaan Dion tersebut?

Tonton sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Rabu (19/2/2025), pukul 21.45 WIB.**

