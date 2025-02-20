Dahsyatnya Weekend Hadirkan Nabila Taqiyyah Hingga Restu di Tasikmalaya

Dahsyatnya Weekend Hadirkan Nabila Taqiyyah Hingga Restu di Tasikamalaya. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dari Garut, kini Dahsyatnya Weekend siap menyapa Sahabat Dahsyat di Lapangan Balekota, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 22 Februari 2025, pukul 07.00 WIB.

Dipandu Ruben Onsu dan Claudia Andhara, Dahsyatnya Weekend di Tasikmalaya akan semakin meriah dengan penampilan Nabila Taqiyyah, J-Rocks, T-Five, Duo Anggrek, Dara Ayu, Dimansyah Laitupa, dan Restu.

Dahsyatnya Weekend di Tasikmalaya akan dimeriahkan berbagai kegiatan, dari zumba, GamesOKE berhadiah uang belanja jutaan rupiah, doorprize, hingga Meet & Greet bersama Alumni MasterChef Indonesia.

Saksikan Dahsyatnya Weekend dari Lapangan Balekota, Tasikmalaya, pada 22 dan 23 Februari 2025, pukul 10.00 WIB. Live dari Tasikmalaya, program musik ini bisa ditonton streaming lewat aplikasi RCTI+.

Untuk menonton program musik ini lebih baik, pastikan Anda menggunakan STB/TV digital yang berfungsi dengan baik dan arahkan antena ke pemancar RCTI.

Jika mengalami gangguan sinyal digital, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856 9003 900. Update program RCTI bisa Anda ikuti melalui Instagram @officialRCTI.**

(SIS)