Nostalgia Bareng Hijau Daun dan Geisha di Dahsyatnya Weekend Tangerang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format yang lebih seru dan fresh. Kali ini, program musik ini akan menyapa Sahabat Dahsyat di Pasar Kemis, Tangerang, pada 8 dan 9 Februari 2025.

Dahsyatnya Weekend menghadirkan penampilan spesial musisi Tanah Air, aktivitas seru dengan hadiah menarik, dan meet and greet bersama cast sinetron RCTI.

Pada 8 Februari 2025, Dahsyatnya Weekend Tangerang akan dipandu Ruben Onsu, Tarra Budiman, dan Claudia Andhara. Hijau Daun, Betrand Putra Onsu, dan Syarla Marz juga hadir menyapa Sahabat Dahsyat.

Anda penggemar sinetron RCTI juga bisa menyapa dua pemeran sinetron populer, Cinta Yasmin. Kedua aktor tersebut adalah Lea Ciarachel dan Irsyaadillah.

Dahsyatnya Weekend berlanjut pada 9 Februari 2025. Kali ini, Ruben Onsu, Rizky Billar, dan Ghea Youbi akan tampil sebagai host. Sementara Geisha, Luvia Band, Rizwan Fadilah memberikan penampilan spesial.

Seperti hari pertamanya, Dahsyatnya Weekend juga kehadiran para cast sinetron RCTI. Mereka adalah Mariana Putri dan James Thomas dari sinetron Terbelenggu Rindu.

Tak sekadar penampilan spesial dari artis papan atas, Dahsyatnya Weekend juga dimeriahkan aktivitas seru, seperti zumba, GamesOKE dengan hadiah uang belanja gratis, doorprize, dan merchandise menarik.