Kontestan Indonesian Idol Meriahkan Dahsyatnya Weekend Tangerang

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format lebih fresh dan seru di Alun-Alun Cibodas, Kota Tangerang, pada Sabtu & Minggu, 15-16 Februari 2025, pukul 07.00 WIB.

Dahsyatnya Weekend pada 15 Februari 2025 dipandu oleh Ruben Onsu, Tarra Budiman dan Claudia Andhara. Ada penampilan istimewa dari Betrand Peto, Fira Cantika, Dadali Band, dan Bella Nova.

Ada pula kontestan Indonesian Idol Season XIII: Vanessa Zee, Axelo, Piche Kota, Anjelia Dom, Shabrina Leanor, dan Rara Sudirman. Sebagai tambahan, ada dua cast sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, Jovita Karen dan Irsan Adira.

Dahsyatnya Weekend pada 16 Februari 2025 dipandu oleh Ruben Onsu, Claudia Andhara, dan Ghea Youbi. Sementara pengisi acara ada Methosa dan Fajar Sadboy ft. Dorrein.

Ada juga penampilan spesial dari kontestan Indonesian Idol Season XIII, seperti Fajar Noor, Angie Carvalho, Meda Hira, Kenriz, dan Shakirra Vier.

Tak ketinggalan, Mariana Putri dan Clara Kaizer, dua cast sinetron RCTI Terbelenggu Rindu juga akan memeriahkan panggung Dahsyatnya Weekend di Tangerang.

Banyak keseruan yang akan dihadirkan Dahsyatnya Weekend di Alun-Alun Cibodas, Kota Tangerang mulai pukul 07.00 WIB. Ada Zumba, GamesOKE dengan hadiah uang belanja gratis total jutaan rupiah dan juga doorprize serta oleh oleh menarik.