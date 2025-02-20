Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 59

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 59
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 59. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 59 bercerita tentang Lingga yang memutuskan untuk bertemu Emil di sebuah restoran.

Dalam perjalanan menuju restoran, Lingga terkenang akan masa lalu saat mereka masih remaja dan sering bertengkar. Ia berharap, bisa memperbaiki hubungan dengan Emil.

Mencintaimu Sekali Lagi
Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Ratih dan Mulyono berencana mencarikan jodoh untuk Widya. Hal itu mereka lakukan karena tak merestui hubungan Widya dengan Bowo. 

Mereka pun meminta Jaka untuk mengenalkan teman atau saudaranya kepada Widya. Lalu apakah pertemuan Lingga dan Emil akan berlangsung dengan mulus? 

Apakah hubungan kakak beradik itu akan kembali pulih? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi selengkapnya di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Kamis (20/2/2025), pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

