Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 59

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 59 bercerita tentang Lingga yang memutuskan untuk bertemu Emil di sebuah restoran.

Dalam perjalanan menuju restoran, Lingga terkenang akan masa lalu saat mereka masih remaja dan sering bertengkar. Ia berharap, bisa memperbaiki hubungan dengan Emil.

Sementara itu, Ratih dan Mulyono berencana mencarikan jodoh untuk Widya. Hal itu mereka lakukan karena tak merestui hubungan Widya dengan Bowo.

Mereka pun meminta Jaka untuk mengenalkan teman atau saudaranya kepada Widya. Lalu apakah pertemuan Lingga dan Emil akan berlangsung dengan mulus?

Apakah hubungan kakak beradik itu akan kembali pulih?

