Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk Adu Akting dalam Boyfriend on Demand

SEOUL - Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk akan beradu akting dalam drama Boyfriend on Demand. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Netflix, pada Kamis (20/2/2025).

Mengusung genre komedi romantis, drama ini bersetting di dunia virtual di mana seseorang bisa ‘berlangganan’ seorang kekasih. Menariknya, koneksi yang terjadi di dunia virtual bisa berlanjut ke dunia nyata.

SPOTV News melaporkan, drama Boyfriend on Demand akan digarap oleh Kim Jung Sik, sutradara di balik drama populer Strong Girl Namsoon dan Work Later, Drink Now.

Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk adu akting dalam drama Boyfriend on Demand. (Foto: Instagram/@sooyaa__)

Jisoo akan berperan sebagai Seo Mi Rae, produser webtoon yang terbiasa hidup tanpa romansa. Suatu hari, dia menerima alat ‘Pacar Bulanan’ yang memungkinkan dirinya untuk masuk dunia virtual.

Di dunia virtual tersebut, Mi Rae merasakan aliran dopamin yang menyenangkan saat bertemu dengan lawan jenis yang dianggapnya sempurna.