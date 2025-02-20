Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk Adu Akting dalam Boyfriend on Demand

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |15:14 WIB
Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk Adu Akting dalam <i>Boyfriend on Demand</i>
Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk Adu Akting dalam Boyfriend on Demand. (Foto: Cosmopolitan/YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk akan beradu akting dalam drama Boyfriend on Demand. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Netflix, pada Kamis (20/2/2025).   

Mengusung genre komedi romantis, drama ini bersetting di dunia virtual di mana seseorang bisa ‘berlangganan’ seorang kekasih. Menariknya, koneksi yang terjadi di dunia virtual bisa berlanjut ke dunia nyata. 

SPOTV News melaporkan, drama Boyfriend on Demand akan digarap oleh Kim Jung Sik, sutradara di balik drama populer Strong Girl Namsoon dan Work Later, Drink Now.

Jisoo BLACKPINK (IG)
Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk adu akting dalam drama Boyfriend on Demand. (Foto: Instagram/@sooyaa__)

Jisoo akan berperan sebagai Seo Mi Rae, produser webtoon yang terbiasa hidup tanpa romansa. Suatu hari, dia menerima alat ‘Pacar Bulanan’ yang memungkinkan dirinya untuk masuk dunia virtual.

Di dunia virtual tersebut, Mi Rae merasakan aliran dopamin yang menyenangkan saat bertemu dengan lawan jenis yang dianggapnya sempurna. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/206/3185925/joo_ji_hoon_dan_ha_ji_won-pYQ6_large.jpg
Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won Adu Akting dalam Drama Politik Climax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433/shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183054/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-LFvN_large.jpg
Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/206/3178353/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-F7GY_large.jpg
Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023/dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172300/the_trauma_code-9GzU_large.jpg
Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement