5 Film dan Series Bollywood di Vision+, Wajib Masuk Watchlist!

5 Film dan Series Bollywood di Vision+, Wajib Masuk Watchlist! (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Lagi cari tontonan Bollywood yang lengkap? Dari aksi yang bikin adrenalin naik, drama yang menguras emosi, sampai romansa yang bikin hati meleleh? Semua ada di VISION+!

Tak perlu ribet, cukup Streaming Ini Itu dan rasakan pengalaman hiburan berkualitas kapan saja dan di mana saja. Siap masuk ke dunia Bollywood yang penuh pesona? Yuk, intip rekomendasi film yang wajib banget ada di watchlistmu!

1.Flesh

Bayangin deh, seorang polisi tangguh harus melawan sindikat perdagangan manusia yang kejam. Flesh ini bukan sekadar film biasa, tapi thriller kriminal yang bikin jantung deg-degan.

Alur film ini penuh kejutan dengan akting para cast-nya yang begitu luar biasa keren. Ceritanya tentang Radha, seorang polisi yang mencari seorang remaja hilang.

Namun dia tak pernah menyangka bahwa pencariannya justru membuka kotak pandora kasus perdagangan manusia tingkat global. Bagi kamu penggemar tayangan bergenre crime dan thriller, film ini wajib ditonton.

2.Operation Cobra

Bagi kamu yang suka film aksi dan spionase, Operation Cobra bisa jadi pilihan. Film ini bercerita tentang Agen RAW dan MI6 yang bekerja sama untuk menggagalkan plot teroris yang menargetkan Inggris.