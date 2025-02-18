Minta Maaf, Anak Nikita Mirzani: Saya Sadar Betapa Sayangnya Mimi

JAKARTA - Laura Meizani, putri sulung Nikita Mirzani, akhirnya angkat bicara setelah konflik dengan ibunya mulai mereda. Pernyataannya ini muncul setelah Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan.

Melalui kanal YouTube Crazy Nikmir Real, Laura menyampaikan permintaan maaf kepada ibunya. Ia mengakui kesalahannya dan menyesali berbagai sikap keras kepala yang selama ini ditunjukkannya.

"Hai semuanya, saya Laura. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kalian semua. Di sini aku juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Lolly kalau banyak salah ke Mimi. Maafin Lolly kalau selama ini keras dan belum bisa dewasa, mungkin memang karena faktor usia juga," ujar Laura Meizani.

Laura mengungkapkan bahwa ia berusaha mengambil hikmah dari semua permasalahan yang telah terjadi. Menurutnya, konflik yang terjadi justru membuatnya sadar akan besarnya kasih sayang ibunya.