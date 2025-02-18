Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akhirnya, Laura Meizani Muncul ke Publik dan Minta Maaf pada Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |20:57 WIB
Akhirnya, Laura Meizani Muncul ke Publik dan Minta Maaf pada Nikita Mirzani
Akhirnya, Laura Meizani Muncul ke Publik dan Minta Maaf pada Nikita Mirzani. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Laura Meizani akhirnya buka suara terkait konfliknya dengan sang ibu, Nikita Mirzani, setelah Vadel Badjideh ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila pada anak di bawah umur. 

Laura kemudian meminta maaf kepada sang ibu. “Maafkan Lolly kalau banyak salah ke Mimi. Maafkan Lolly kalau terlalu keras dan tidak dewasa,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Crazy Nikmir Real, pada Selasa (18/2/2025). 

Laura mengatakan, akan menjadikan permasalahan yang telah terjadi sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, dia akhirnya menyadari sangat menyayangi dan membutuhkan sang ibu.

Dalam lanjutan keterangannya, dara 17 tahun itu berterima kasih kepada sang ibu karena selalu bersedia mengulurkan tangan untuknya. “Lolly minta maaf dan terima kasih,” ujarnya.

Nikita Mirzani
Nikita Mirzani dan Laura Meizani. (FotoL Instagram)

Laura Meizani membuat sebuah keputusan besar terkait kasus hukumnya dengan Vadel Badjideh. Sulung dari tiga bersaudara itu memutuskan melakukan BAP ulang dan memberikan keterangan jujur.

Akibat perubahan BAP itu, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pun memeriksa ulang Vadel Badjideh yang berujung pada penetapannya sebagai tersangka. Sang dancer pun langsung ditahan selama 20 hari.*

(SIS)

