HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakak Vadel Badjideh Tanggapi Tuduhan Nikita Mirzani soal Tilep Uang Laura Meizani

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |19:26 WIB
Kakak Vadel Badjideh Tanggapi Tuduhan Nikita Mirzani soal Tilep Uang Laura Meizani
Kakak Vadel Badjideh Tanggapi Tuduhan Nikita Mirzani soal Tilep Uang Laura Meizani. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Martin Badjideh akhirnya buka suara terkait tuduhan Nikita Mirzani yang menyebut dirinya menilep penghasilan Laura Meizani dari endorsement di media sosial.

Berdasarkan pengakuan Laura kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita mengetahui bahwa penghasilan endorsement putrinya masuk ke rekening Martin. 

Terkait tuduhan Nikita Mirzani itu, Martin Badjideh enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, prioritasnya saat ini adalah mendampingi Vadel yang tengah terjerat kasus hukum.

“Nanti saja kalau itu. Saya masih fokus di Vadel dulu. Kalau ada waktu, nanti saya jelaskan,” ungkap Martin di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Selasa (18/2/2025).

Pria tersebut menegaskan, dirinya dan keluarga saat ini enggan membahas apapun selain kondisi sang adik. Dia juga enggan ambil pusing dengan tuduhan yang dialamatkan Nikita Mirzani padanya.

1 2
