Sinopsis Film The Tourist, Perjalanan Berbahaya di Venesia

JAKARTA - Sinopsis film The Tourist akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Tourist adalah film thriller romantis Amerika Serikat tahun 2010 yang disutradarai oleh Florian Henckel von Donnersmarck.

Film ini dibintangi Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, dan Timothy Dalton. Film ini merupakan remake dari film Prancis Anthony Zimmer yang dirilis pada 2005.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 21% berdasarkan 175 ulasan, dan peringkat rata-rata 4,4/10.

Sinopsis film The Tourist

Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie), seorang wanita Inggris, diawasi ketat oleh polisi Prancis di pusat kota Paris. Polisi tersebut bekerja sama dengan Scotland Yard di bawah pimpinan Inspektur John Acheson (Paul Bettany). Acheson telah lama memburu Alexander Pearce, kekasih Elise, yang menunggak pajak sebesar 744 juta poundsterling. Pearce diyakini telah mengubah wajahnya melalui operasi plastik. Selain itu, Pearce juga diburu oleh Reginald Shaw, seorang bos mafia yang kehilangan 2,3 miliar dolar AS setelah dicuri oleh Pearce.

Di sebuah kafe di Paris, Elise menerima sebuah pesan dari Pearce yang memintanya untuk naik kereta ke Venesia dan memilih seorang pria secara acak agar polisi percaya pria itu adalah dirinya. Elise kemudian membakar catatan itu, menghindari kejaran polisi, dan berangkat ke Venesia.

Dalam perjalanan, Elise memilih Frank Tupelo (Johnny Depp), seorang guru matematika dari Wisconsin. Inspektur Acheson berhasil mendapatkan informasi dari sisa catatan yang terbakar dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi kereta tersebut. Di sisi lain, salah satu polisi yang bekerja untuk Shaw memberitahukan bosnya bahwa Pearce sedang dalam perjalanan ke Venesia bersama Elise. Shaw pun langsung bergerak menuju Venesia.

Sesampainya di Venesia, Elise mengajak Frank menginap di Hotel Danieli yang mewah. Di sana, ia menerima instruksi berikutnya dari Pearce untuk menghadiri sebuah pesta dansa. Elise meninggalkan Frank sendirian, yang kemudian menjadi target anak buah Shaw. Frank mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap polisi setempat. Namun, polisi tersebut ternyata bekerja sama dengan Shaw dan berniat menyerahkan Frank untuk mendapatkan hadiah. Beruntung, Elise datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Mereka terlibat dalam kejar-kejaran seru di kanal-kanal Venesia hingga akhirnya berhasil lolos.

Keesokan harinya, Elise membawa Frank ke bandara dan memintanya untuk pulang demi keselamatannya. Setelah itu, ia menemui Inspektur Acheson dan mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah agen Scotland Yard yang sedang diskors karena diduga berhubungan dengan Pearce. Elise setuju membantu polisi dalam operasi penangkapan Pearce.

Pada malam pesta dansa, seorang pria misterius meletakkan amplop di meja Elise dan segera menghilang. Elise berusaha mengejar pria tersebut, namun dihentikan oleh Frank yang mengaku jatuh cinta padanya dan mengajaknya berdansa. Polisi kemudian menangkap Frank untuk melindunginya. Elise membaca isi catatan itu dan langsung menuju lokasi yang tertera di dalamnya. Namun, Shaw dan anak buahnya telah mengikuti pergerakannya.

Setibanya di lokasi, Shaw menangkap Elise dan memaksanya membuka brankas tempat Pearce menyimpan uang hasil curiannya. Dari pos pengawasan, polisi memantau situasi, tetapi Acheson menolak memberikan izin kepada penembak jitu untuk menembak Shaw. Sementara itu, Frank berhasil melarikan diri dan datang ke tempat kejadian.